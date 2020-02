Streaming-Tipps für Februar 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Coming-of-Age-Drama, 7 Episoden, mit Sophia Lillis, Wyatt, Oleff, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins Netflix, 26. Februar

Locke & Key

Joe Hill ist als Autor von Horror-, Mystery- und Fantasygeschichten inzwischen fast so berühmt wie sein Vater Stephen King. Und von ihm stammt die Vorlage für die zehnteilige Mysteryserie, die von den Locke-Geschwistern erzählt, die es nach dem Tod ihres Vaters mit einem fiesen Dämon zu tun bekommen.

Fantasyserie, 10 Episoden, mit Kevin Alves, Thomas Mitchell Barnet, Coby Bird, Asha Bromfield Netflix, 7. Februar

Castle Rock, Staffel 2

Apropos Stephen King: Die Anthologie-Serie „Castle Rock“, die Geschichten aus dem Stephen-King-Universum neu zusammensetzt, geht in die zweite Staffel. Diesmal steht Annie Wilkes (Lizzy Caplan aus „Das Boot“) im Mittelpunkt, die mit ihrer Tochter Joy (Elsie Fisher aus „Eighth Grade)“ nach einem Unfall in Castle Rock landet. Falls Sie sich jetzt fragen, woher Sie den Namen Annie Wilkes kennen: Das ist die verrückte Krankenschwester, die in dem Stephen-King-Roman „Misery“ einen Bestsellerautor dazu zwingt, sein Buch umzuschreiben.

Anthologie-Serie, 10 Episoden, mit Lizzy Caplan, Tim Robbins, Elsie Fisher, Yusra Warsama Starzplay, 13. Februar

Mythic Quest: Raven’s Banquet

Rob McElhenney („It’s always sunny in Philadelphia“) ist der Creative Director eines Unternehmens, das Videospiele ­produziert. Gerade arbeitet man dort am Nachfolger des Bestsellers „Mythic Quest“ – doch nicht alles läuft nach Plan. In der Comedyserie sind neben McElhenney etwa F. Murray Abraham („Amadeus“) und Danny Pudi („Community“) zu sehen.

Comedyserie, 9 Episoden, Rob McElhenney, F. Murray Abraham, Danny Pudi, Elisha Henig Apple TV+, 7. Februar

Better Call Saul, Staffel 5

Die Serie um den Anwalt Jimmy McGill (Bob Odenkirk), der unter dem Pseudonym Saul Goodman zum Rechtsbeistand von Albuquerques kriminellen Bossen aufsteigt, ist längst mehr als nur ein Ableger der Erfolgsserie „Breaking Bad“. Nach fünf Staffeln ist nun dennoch Schluss.

Netflix, 24. Februar

A Confession

In der britischen Miniserie spielt Martin Freeman („Der Hobbit“, „Sherlock“) den eher ungewöhnliche Ermittlungsmethoden bevorzugenden Kriminalpolizisten Steve Fulcher. Der sucht nach einem verschwundenen Mädchen und kommt dabei einem Frauenmörder auf die Spur. Krimi nach einer wahren Begebenheit.

Magenta TV, 6. Februar

Pastewka, Staffel 10

Die Sitcom, in der Bastian Pastewka eine fiktive Version seiner selbst spielt, geht in die zehnte und finale Staffel. Bei den skurrilen Späßen machen neben Pastewka auch wieder Sonsee Neu, Matthias Matschke, Bettina Lamprecht und Dietrich Hollinderbäumer mit.

Amazon Prime Video, 7. Februar

The New Pope

Aus der Serie „The Young Pope“ wird „The New Pope“: Der exzentrische Lenny Bernardo (Jude Law) – auch bekannt als Papst Pius XIII – liegt im Koma. Jetzt darf der Brite John Brannox (John Malkovich) sein Glück als Papst versuchen.

Sky, 24. Januar