Streaming-Tipps für Dezember 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

„Herr der Fliegen“ trifft „Lost“

Auf Frauen, die wissen, was sie wollen, trifft man in diesem Serien-Monat noch öfter. In Dein letztes Solo (Originaltitel „Tiny Pretty Things“, Netflix) geht es um den skrupellosen Konkurrenzkampf unter Ballettschülerinnen. In The Wilds (Amazon) stranden junge Frauen auf einer einsamen Insel und geraten in ein Mystery-Abenteuer irgendwo zwischen „Herr der Fliegen“ und „Lost“. Und in der vierten Staffel von Chilling Adventures of Sabrina macht sich die Hexe Sabrina Spellman auf in ihre letzte düstere Mission.