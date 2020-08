Streaming-Tipps für August 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Zu Corona-Zeiten zu verstörend?

Zum Beispiel bei der deutschen Netflix-Thriller-Serie „Biohackers“, die in Freiburg spielt, von einer Forscherin erzählt, die mit den menschlichen Genen herumexperimentiert. Eigentlich sollte die Serie schon im April starten. Doch obwohl es in „Biohackers“ nicht um eine Pandemie geht, hatten die Netflix-Chefs Angst, dass einige Szenen während des Corona-Lockdown „zu verstörend“ wirken können. Inzwischen traut uns der Streamingdienst allerdings zu, dass wir diese Szenen verkraften: Vom 20. August an ist „Biohackers“ bei Netflix verfügbar.