Streaming-Tipps für April 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Tales from the Loop

Inspiriert von der retrofuturistischen Kunst Simon Stålenhags (der einer der Produzenten der Serie ist) ­erzählt dieses hübsch fotografierte Science-Fiction-Drama Geschichten von Menschen, die in der Nähe eines Versuchslabors leben, in dem die Gesetze der Physik auf den Kopf gestellt werden. Eine kontemplative Anthologie, die ein bisschen wie „Black Mirror“ in Zeitlupe wirkt, und bei der in jeder Episode jemand zum Helden wird, der vorher oder nachher Nebenfigur ist. Amazon, 3. April