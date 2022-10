Streaming "The Bear" - heißes Küchen-Drama bei Disney+

Das Gleiche gilt für die Handlung: Immer wird geschrien, nie ist die nächste Hart-aber-herzlich-Beleidigung länger als ein paar Sekunden entfernt, selten wird einmal der Hintergrund einer Figur erklärt und zwischen den Folgen geschehen Dinge abseits der Kamera, die sich die Zuschauer zusammenreimen müssen - wie im realen Leben eben.

Dass dieser "Bear" so grandios brummt, liegt auch am Ensemble. Jeremy Allen White spielt den verwuschelt-trainierten Carmy mit Tattoos, müdem Blick und strähnigen Haaren so sehr als "Er scheint so verloren, ich kann ihn ändern"-Traumtypen, dass Twitter-Nutzerinnen schrieben: "Ich würde das gerne schauen, aber mein Therapeut hat mir befohlen, mich aktiv von solchen Kerlen fernzuhalten."

Mit Brandwunden an den Armen

Ihm zur Seite steht mit Ayo Edebiris Sydney eine junge schwarze Kochkollegin, die nicht bereit ist, das etablierte System Restaurantküche mit seinem Macho-Gehabe zu akzeptieren. Beide Schauspieler lernten mehrere Wochen die Arbeit in einer echten Küche kennen - manche Brandwunden an den Unterarmen dürften echt sein.

Wenn die beiden dann auch noch mit "Cousin" Richie (Ebon Moss-Bachrach) aneinandergeraten, bei dem nie ganz klar ist, ob er wirklich mit Carmy verwandt ist, oder ob das eben nur ein Spitzname ist, entsteht großes Fernsehen - mit Höhepunkten wie der intensiven vorletzten Folge, die nach einem kurzen Vorspann ohne einen einzigen Schnitt auskommt. Oder wie mit jenem siebenminütigen Monolog in der Abschlussepisode, für den sich White schon jetzt bei allen Fernsehpreisen der kommenden Saison anmelden kann.

