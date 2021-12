Streaming "Schwanengesang": Zukunftsdrama mit Mahershala Ali

"Es geht um Liebe, Familie und das Dilemma, was mit deinen Liebsten passiert, wenn man für sie nicht mehr da sein kann", erzählt Ali im dpa-Interview. Für die britische Schauspielerin Harris ist es ein "unglaublich nachdenklich machender" Film.

Harris, die in "No Time to Die" die Rolle der Bond-Sekretärin Miss Moneypenny und neben Ali in "Moonlight" eine drogensüchtige Mutter spielte, hält große Stücke auf Benjamin Cleary, der mit "Schwanengesang" sein Spielfilmregiedebüt gab.

Leben, Familie, Freunde, Tod

Der irische Nachwuchs-Regisseur kam in Hollywood bereits zu Oscar-Ehren. Für seinen Kurzfilm "Stutterer", wurde er 2016 mit einem Oscar ausgezeichnet. Das Drehbuch für "Schwanengesang" stammt aus seiner Feder, beeinflusst von dem Tod von drei Freunden, als er 19, 20 und 21 Jahre alt war. "Über Jahre hinweg lebte ich ständig mit dem Gedanken, dass noch mehr liebste Menschen sterben, oder wie es meiner Familie ergehen würde, wenn ich sterben würde", erzählt Cleary.

Anfangs hatte er keine schwarze Familie im Auge, doch als Oscar-Preisträger Ali als Hauptdarsteller und Produzent an Bord kam, schrieb Cleary das Skript kurzerhand um. "Dies ist eine universelle Geschichte. Jeder muss sich mit Trauer, Verlust und all den anderen Elementen von Liebe, Familie und Beziehungen auseinandersetzten", meint der Regisseur.

Für Ali war es eine seltene und willkommene Gelegenheit, einen liebevollen Vater in einer intakten Familie zu spielen. In Hollywood-Geschichten würde diese Darstellung mit Schwarzen viel zu selten vorkommen. Er habe mehrmals Vaterfiguren gespielt, aber oft nur als Mentor von Kindern aus kaputten Verhältnissen.

Ali verkörpert den todkranken, von Zweifeln geplagten Vater und dessen Klon mit packender Intensität. In einer Szene treffen sie in dem Versuchslabor aufeinander, als Camerons gesamte Lebenserinnerungen, auch die aus seiner frühesten Kindheit, auf Jack übertragen werden. Der Film hat visuell beeindruckende Sci-Fi-Szenen, doch die Gefühlswelt der Charaktere steht immer im Mittelpunkt. "Keine Ahnung, was die richtige Entscheidung ist", sinniert Cameron im Gespräch mit Kate, gespielt von Rapperin Awkwafina ("The Farewell"), ebenfalls eine kranke Patientin im Klon-Labor.

"Als Regisseur hofft man, dass nach dem Film, wenn die Lichter wieder angehen, die Gespräche beginnen", sagt Cleary. "Schwanengesang" bietet jede Menge Gesprächsstoff und einen weiteren Oscar-würdigen Auftritt von Mahershala Ali.