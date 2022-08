Streaming Predator ist zurück: "Prey" auf Disney+

London - "Was zum Teufel bist du?", schimpfte der abgekämpfte Arnold Schwarzenegger alias Dutch, als er im Dschungel Mittelamerikas dem außerirdischen Wesen zum Show-down gegenüber stand. In John McTiernans Sci-Fi-Actionthriller "Predator" von 1987 war Arnie am Ende der einzige Überlebende aus einer Gruppe von muskelbepackten Vietnam-Veteranen. In der für das Streaming produzierten Neuauflage "Prey" kämpft jetzt ein junges indigenes Mädchen gegen den Predator.