Streaming Millie Bobby Brown spielt erneut "Enola Holmes"

Auch junge Frauen können Ziele im Showbiz erreichen

Die zwölfjährige Britin mit den für den Dreh kurz geschorenen Haaren ist von Beginn an der heimliche Star der Reihe, gibt 2019 in "Godzilla II" ihr Spielfilmdebüt, modelt und fungiert in "Enola Holmes" als Produzentin. Auch das Drehbuch für einen kommenden Netflix-Film liegt in ihren Händen.