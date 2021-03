Streaming Christoph Maria Herbst über schlaflose Nächte

In dem Film ist der 55-Jährige jetzt als Ex-Manager Markus Braun zu sehen, der im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard aus der Nähe von München in Untersuchungshaft sitzt. "Bei mir war es tatsächlich so, dass ich kurze Nächte gehabt habe, weil sich das alles so unschön und nicht zu mir gehörig anfühlte", sagte Herbst im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München.