Straubing Vogelschwarm prallt in Autos - 150 Stare tot

Straubing - Ein Vogelschwarm ist vermutlich auf der Flucht vor einem Greifvogel in Straubing in zwei Autos geprallt - rund 150 Stare starben. Ein 50-Jähriger sei am Dienstagabend unterwegs gewesen, als die Vögel plötzlich gegen seinen Wagen und ein weiteres Auto flogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.