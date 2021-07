Strategie 2030 Wie sich VW fürs Elektro-Zeitalter rüstet

Chinesischer Partner für Batteriezellfabrik

VW kündigte zudem an, seine in Salzgitter geplante Fabrik für Batteriezellen zusammen mit dem chinesischen Partner Gotion High-Tech zu bauen. Produktionsstart soll im Jahr 2025 sein. VW hatte sich im Mai 2020 an dem chinesischen Batteriehersteller beteiligt. „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Gotion High-Tech als etabliertem hochkarätigen Batterieunternehmen auszubauen, um zusammen die Batteriezelltechnologie voranzutreiben. Dabei handelt es sich um den ersten Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, gemeinsam mit Partnern einer der drei größten Batteriezellhersteller weltweit zu werden“, so Diess. Gemeinsam würden beide Partner das Volumensegment der Einheitszelle in dem Werk entwickeln und industrialisieren.

Allein in Europa wird der VW-Konzern gemeinsam mit Partnern sechs Gigafabriken mit einer Produktionskapazität von insgesamt 240 Gigawattstunden bis 2030 errichten, um die Batterieversorgung zu sichern. In Schweden arbeitet man mit dem Partner Northvolt auf einen Produktionsstart im Jahr 2023 hin. Als dritten Standort will VW Spanien zu einer strategischen Säule seiner Elektro-Offensive machen. Dort will der Konzern die Fertigung der geplanten Elektro-Kleinwagenserie („Small BEV“) ab dem Jahr 2025 ansiedeln. Eine Investitionsentscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Neue Geschäftspotenziale

Zudem will der Autobauer seinen Kunden „eine umfassende Lösung aus einer Hand anbieten, von den für den Ladevorgang benötigten Produkten bis hin zu Energiemanagement-Dienstleistungen“. Damit werde Volkswagen letztlich ein komplettes Energie-Ökosystem rund um das Fahrzeug und die Ladeinfrastruktur aufbauen, das den Kunden ein komfortables Laden ermögliche und weitere Geschäftspotenziale eröffne.

Von 2021 bis 2025 investiert Volkswagen rund 73 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien, was etwa 50 Prozent der Gesamtinvestitionen entspricht. Der Anteil der Investitionen in Elektrifizierung und Digitalisierung soll künftig weiter erhöht werden. Ambitioniert sind auch die Pläne für die Belegschaft: Derzeit ist rund die Hälfte der 660 000 Beschäftigten in der traditionellen Autoproduktion tätig. In den kommenden zehn Jahren werde VW ein „massives Transformationsprogramm“ umsetzen. An den Standorten in Deutschland sind die Jobs bis 2029 gesichert.