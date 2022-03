Straßenverkehr Was beim Hupen erlaubt – und was verboten ist

„Idiotentest“ droht

Wie laut darf die Hupe sein? Auch hier hat die Straßenverkehrszulassungsordnung eine Antwort parat. So darf das Schallsignal in einem Radius von 7 Metern 105 Dezibel nicht überschreiten. Will jemand sein Fahrzeug mit einer lauteren Hupe ausstatten, so müsste dafür eine Bewilligung von der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.