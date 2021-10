Straßenverkäufer in Seoul Hier werden die Kekse aus „Squid Game“ gebacken

In der Serie aus Südkorea geht es um das nackte Überleben. Hoch verschuldete Menschen treten in einer Gameshow an, um einen riesigen Geldbetrag zu gewinnen. Es geht dabei um immer brutaler werdende Kinderspiele. Wenn man verliert, wird man getötet. Die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben. In neun Folgen geht es um die Frage nach Geld oder Moral. In den sozialen Medien geht die Erfolgsserie „viral“. So auch die Kekse mit ihren verschiedenen Formen.