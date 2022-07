Straßensperrung in Ludwigsburg Unfall mit Betonmischer: halbe Million Euro Schaden

Auf eine halbe Million Euro beläuft sich der Schaden, der bei einem Unfall mit einem Betonmischer am Mittwochmorgen in Ludwigsburg entstanden ist. Das Baustellenfahrzeug war gegen 7.50 Uhr im Ortsteil Poppenweiler in der Hochdorfer Straße in einer Linkskurve umgekippt. Die Polizei geht davon aus, dass der 60-jährige Fahrer die Abzweigung zu schnell genommen hatte. Der 60-Jährige konnte das Führerhaus erst mit Hilfe von Passanten verlassen. Er wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.