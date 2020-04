Straßenkonzert in Erdmannhausen Die Sorgen der Zeit einfach wegsingen

Was da von draußen reinkommt, das ist eine bunte Mischung aus Schlager, Pop und Seemannslieder. Und sie bringen nicht nur die Kleeblatt-Bewohner zum Klatschen, Tanzen und Schnipsen. Auch die Nachbarn spenden lautstark Applaus. Peter Fuchs weiß aus Erfahrung, was gut ankommt: „Ich mache seit über 50 Jahren Musik.“ Nach dem Wechseln vom Beruf in den Rentenstand, stand er schließlich vor einer Entscheidung: „Spiele ich alleine für mich im Keller oder tue ich etwas Gutes?“ Innerhalb kürzester Zeit sprach sich sein Name in verschiedenen Einrichtungen in der Region herum: „Ich trete regelmäßig in den Häusern auf und bin fest gebucht.“ Nur: Diese Termine fielen ebenfalls der Corona-Krise zum Opfer. Eine weiterer Verlust für die Senioren, die „derzeit ohne Besuch sozial noch mehr isoliert leben müssen, als sowieso schon“. Inspiriert von Balkonkonzerten in Italien fasste der Kleinbottwarer also einen Entschluss.