Straßenfest Affalterbach Feierlaune und volle Gassen

Selbst ein kräftiger Regenschauer schreckt die Gäste nicht ab

Nicht einmal ein sommerlicher Regenschauer am Samstag gegen 22 Uhr scheint dem Publikumsandrang so wirklich etwas anhaben zu können. Die Gäste verziehen sich unter Vordächer, Zelte oder warten stoisch auf das Ende der Regentropfen. Ganz als Profi zeigt sich dabei Big Martin von der Band ‚Face to Face‘. Die Noten der Rockband werden durch die Regenschauer trotz ihrer überdachten Bühne nass. „Das trocknet auch wieder“, sagt der Musiker aus Schwäbisch Gmünd, die die Zuschauer mit Rocksongs aus den 70er, 80er und 90er Jahren bestens unterhalten. Denn: „Die Menschen kommen, tanzen, und schunkeln. Man sieht ihnen an: Die Musik fetzt“, sagt der gestandene Musiker und freut sich.

Zwischen all dem Trubel feiern Cathrine und Max aus Affalterbach mit Melina. Sie lassen sich weder durch Schauer noch sonstige Widrigkeiten ihre Freude an den viel zu lange vermissten Festen nehmen und genießen ganz einfach den Abend in vollen Zügen. Das können die Gäste übrigens noch bis einschließlich Montag tun.