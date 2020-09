Straße nach Rielingshausen Autofahrerin bei Überholmanöver gefährdet

Marbach-Rielingshausen - Das Polizeirevier Marbach, Telefon 0 71 44 / 90 00, sucht Zeugen, die am Mittwoch kurz vor 21 Uhr auf der Landesstraße 1124 im Bereich Rielingshausen unterwegs waren. Eine 40 Jahre alte Audi-Fahrerin, die von Steinheim kam, wechselte am Kreisverkehr auf die L 1124 in Richtung Rielingshausen. Nach der scharfen Rechts- und der sich anschließenden Linkskurve bemerkte sie ein Fahrzeug, das ihr auf ihrer Fahrbahnseite entgegen kam.