Straße Marbach-Murr Plan für Busspur wird etwas konkreter

Da ein Gutachten aber – wenig überraschend – auch ergab, dass vor allem das Nadelöhr zwischen Murr und Marbach für die Zeitverzögerung sorgt, ist auch eine separate Busspur weiterhin Thema. Die Route ist auf dem Wirtschafts- und Radweg auf der anderen Murrseite entlang der Häldenmühle angedacht – jeweils mit Anknüpfungspunkten an den beiden Murrbrücken an der Murrmündung Richtung Marbach und an der Umgehungsstraße Richtung Steinheim. Noch befindet man sich ganz am Anfang der Planung. Und es ist ungewiss, ob es die Spur tatsächlich einmal geben wird.