Straßburg Mutmaßlicher Hitlergruß im EU-Parlament sorgt für Entrüstung

Dzhambazki selbst bestreitet, dass es sich dabei um einen Hitlergruß handelte. In einem Brief an die Abgeordneten, der der dpa vorlag, bezeichnete er die Geste als "unschuldiges Winken", mit dem er sich für provozierende Äußerungen in seiner Rede habe entschuldigen wollen. Er sei schockiert von den Vorwürfen, die er als Verleumdung bezeichnete. Die Chefs der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer, der Dzhambazki angehört, erklärten, sie nähmen den Vorfall sehr ernst. "Wir führen interne Ermittlungen durch." Man warte auf die Entscheidung des EU-Parlaments und werde dann selbst über eine angemessene Reaktion entscheiden.