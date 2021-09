Strandgut "Mysteriöse Kisten" an Brasiliens Küste

"Die Kisten sind wirklich ein Rätsel", sagt Adema-Direktor Gilvan Dias der dpa und lacht. Luis Bezerra, Carlos Teixeira, Rivelino Cavalcante und die anderen Forscher sind dem Rätsel nachgegangen, nachdem Bezerra bei einem Spaziergang am Strand von Almofala im Bundesstaat Ceará im Juli 2019 selbst eine "mysteriöse Kiste" gefunden hatte. Das Foto, das er damals machte und das nun im Juli zusammen mit der Studie in der Fachzeitschrift "Marine Environmental Research" erschien, war der Ausgangspunkt.

Was Bezerra als Biologe auffiel, waren die Seepocken, die von weit her sein mussten, weil sie auf dem offenen Meer vorkommen. Zudem mussten sie schon lange unterwegs gewesen sein, weil sie erwachsen waren. Eine Kiste hatte eine Inschrift :"Product of French Indochina" (deutsch: Produkt aus Französisch-Indochina). "Mit dieser Inschrift haben wir gesehen, dass die Ballen alt sind", sagt Bezerra. Die französische Kolonie auf dem Gebiet des heutigen Laos, Kambodscha und Vietnam bestand bis 1954. Im Internet fanden er und sein Kollege Carlos Teixeira Informationen zu dem Untergang der "Rio Grande", die auf US-Militärangaben beruhten.

Der deutsche Blockadebrecher ist vor rund 80 Jahren auf dem Weg von Japan 1000 Kilometer vor der Küste Brasiliens gesunken, als ihn alliierte Schiffe aufspürten. Die genaue Lage vor der Stadt Recife ist bekannt, seit der britische Wrackforscher David Mearns sie bestimmt hat. Vorübergehend war die "Rio Grande", die vor dem Zweiten Weltkrieg auf der Route Südamerika - Hamburg unterwegs war , mit fast 6000 Metern das am tiefsten gesunkene Schiff im Guinness Buch der Rekorde.

Mathematische Modelle mit Winden und Strömungen der Wissenschaftler zeigten: Wenn Kautschukballen aus der "Rio Grande" frei werden, dann kommen sie just an den Küsten des Nordostens an - so wie seit Oktober 2018 geschehen. Als sich im Oktober 2019 eine mysteriöse Ölpest im Nordosten Brasiliens ausbreitete, vermuteten Luis Bezerra und seine Kollegen zunächst einen Zusammenhang mit den "Kisten". Der Verdacht bestätigte sich zwar nicht, aber die Forscher kamen dem möglichen Ursprung der "mysteriösen Kisten" auf die Spur.

Seit bald drei Jahren tauchen sie in der zweiten Jahreshälfte regelmäßig auf rund 1600 Kilometern im Nordosten Brasiliens auf. Dass sie dies nun, mehr als 80 Jahre nach dem Untergang der "Rio Grande", tun, führt Bezerra auf die natürliche Zersetzung des Schiffswracks zurück. Oder es könnte sogar sein, dass jemand mit großer Mühe und aufwändiger Technik an die wertvolle Fracht, die die "Rio Grande" außer den Kautschukballen geladen haben soll, heranwollte - Kobalt etwa - und die Ballen dabei freisetzte.

Und die vielen "Kisten" in Sergipe, die die Adema einsammelt und lagert, bevor sie "ihrem Zweck zugeführt werden", wie es offiziell - und geheimnisvoll - heißt? Forscher des renommierten "Projeto Tamar" machen sich Sorgen, dass die Kautschukballen eine Gefahr für die Meeresschildkröten darstellen könnten. "Die Schildkröten könnten den Gummi essen und ersticken", sagte der Biologe Fábio Lira im brasilianischen Fernsehen. Entsprechende Fälle sind bisher nicht bekannt geworden.

"Wir haben immer gedacht, dass es die gleichen Kautschukballen sind, die zum ersten Mal 2018 erschienen sind, nicht eingesammelt wurden und die das Meer und der Wind wieder zurück gebracht haben", sagt Luis Bezerra. Aber die große Zahl lässt ihn und die anderen Wissenschaftler nicht ausschließen, dass neue Ballen aus dem Schiff freigeworden sind - oder dass sie aus einem anderen, bisher unbekannten gesunkenen Schiff stammen. Die "mysteriösen Kisten", sie geben weitere Rätsel auf.

