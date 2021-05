StN Feierabend Podcast Fake News im Netz – was wird dagegen getan?

Stuttgart - Da sind Meldungen über Annalena Baerbocks vermeintlich fehlenden Uni-Abschluss. Oder die Verschwörungstheorie über Bill Gates, der durch die Corona-Impfungen die Menschheit dezimieren will. Im Netz kursieren zahlreiche solcher Falschmeldungen. Doch wie gut sind die Menschen in Deutschland eigentlich darin, solche Fake News von seriösen Meldungen zu unterscheiden? Und was tun Politik und Konzerne wie Facebook oder Google, um die Verbreitung von Hass, Hetze und falschen Informationen zu stoppen? Das erklärt in dieser Folge des Podcasts Erik Raidt, stellvertretender Ressortleiter Leben.