Sting wird 70 Popstar ohne Berührungsängste

Ein Jahr nach dem Zenit des Punk ist die Band noch deutlich von dessen Energie aufgeladen, zugleich Reggae-infiziert und Teil der britischen New-Wave-Bewegung. Sting schreibt die meisten Songs alleine, es folgen Hits wie „Message in a Bottle“ (1979), „Walking on the Moon“ (1979), „Don’t stand so close to me“ (1980) und „Every Breath you take“ (1983). Unterwegs vollziehen Sting und The Police eine Wandlung hin zum mehrheitsfähigen Pop und kommen in den großen Stadien an. Immer wieder knallt es zwischen dem Bandleader und dem Ausnahme-Schlagzeuger Stewart Copeland, in der Mitte steht der Gitarrist Andy Summers – „musikalische Differenzen­“ lautet die offizielle Begründung für den Bruch.