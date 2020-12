Stimmen zum VfB Stuttgart „Wir müssen vorne kaltschnäuziger werden“

Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen in unserem VfB-Newsblog

VfB-Kapitän Gonzalo Castro:

„Wir hätten in der einen oder anderen Situation mehr Glück gebraucht, dann wäre die eine oder andere Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. Aber man muss auch klar sehen – wenn wir weiter so auftreten, so couragiert spielen, dann müssen wir uns am Ende keine Sorgen machen.“

VfB-Spieler Philipp Förster:

„Wir haben wie schon die Wochen zuvor eine gute Leistung gezeigt. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir spielen gut, erarbeiten uns Torchancen – müssen aber vorne kaltschnäuziger werden. Das war auch das, was mir bei den beiden Chancen gefehlt hat. Bei meinem Treffer sehe ich auch, dass Tanguy Manuel Neuer berührt, aber ob man das pfeifen muss, weiß ich nicht. Es ist vielleicht eine etwas zu harte Entscheidung.“

FCB-Spieler Thomas Müller:

„In England sagt man: Du musst es auch an einem windigen Abend in Stoke zeigen können. Heute war es zwar nicht windig und Stuttgart ist nicht Stoke, aber sie haben in den letzten Wochen sehr gut gespielt und uns heute alles abverlangt.“

