Stimmen zum VfB Stuttgart „Das war schon der Aufstiegsjubel“

Bald vier Erstligisten aus dem Land?

„Schwäbische Zeitung“: Das sah nicht nur nach Aufstiegsjubel aus, das war er auch schon: nach dem 6:0 (3:0)-Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Nürnberg und dem überraschenden Sieg des 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV ist der VfB zurück in der 1. Bundesliga.

„Südwestpresse“: Gut möglich, dass Baden-Württemberg in der kommenden Saison neben dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim zwei weitere Fußball-Bundesligisten beheimatet: den VfB Stuttgart und – siehe da – den Underdog 1. FC Heidenheim.

„Badische Neueste Nachrichten“: Der VfB sicherte sich durch das 6:0 (2:0) beim 1. FC Nürnberg mit 58 Punkten Platz zwei. „Die Erleichterung ist sehr groß. Wir haben jetzt eine sehr gute Ausgangspositon“, sagte VfB-Profi Philipp Klement.

„Nürnberger Nachrichten“: Dem 6:0 von Wiesbaden ließ der 1. FC Nürnberg am Sonntagnachmittag eine 0:6 (0:3)-Heimklatsche gegen den VfB Stuttgart folgen. Nach der in jeder Hinsicht grausamen Vorstellung muss der Club am letzten Spieltag in Kiel wahrscheinlich punkten, um nicht in die Relegation zu müssen.