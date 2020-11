Stimmen zum VfB Stuttgart „Da haben wir das Momentum verloren“

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo:

„Wir sind sehr gut in das Spiel reingekommen. Wir hatten Chancen in Führung zu gehen und sind dann doch etwas unglücklich in Rückstand geraten. Aber wir haben gut reagiert, drehen das Spiel und hätten vor der Pause sogar noch erhöhen können. Nach der Pause kamen wir mit dem Raumdruck des Gegners nicht klar. Da haben wir das Momentum verloren. Auch wenn die Daten sagen, dass wir mehr Zweikämpfe gewonnen haben, die entscheidenden haben wir in dieser Phase verloren. Aber wir haben Moral gezeigt, sind zurückgekommen und können unterm Strich zufrieden sein mit dem Punkt.“