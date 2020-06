Stimmen zum VfB-Sieg gegen den SV Sandhausen „Wenn man von seinen Spielern Mut verlangt, darf man selbst kein Angsthase sein“

SVS-Trainer Uwe Koschinat:„Mein Kollege ist ein großes Wagnis eingegangen. So habe ich den VfB noch nicht gesehen. Sie haben unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt. Der Sieg ist völlig verdient, auch wenn die ersten beiden Tore irregulär gewesen sind. Nach der Pause ging es für uns nur noch darum, ein drohendes Debakel zu verhindern.“

VfB-Kapitän Marc Oliver Kempf: „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen. Wir hatten ja einiges gut zu machen. Am Sonntagabend hatten wir noch einen guten Austausch mit den Fans, die am Vereinsgelände gewartet haben und uns mitgegeben haben, uns den Arsch aufzureißen und das Ding heute klarzumachen. Ich hoffe, wir können das jetzt mitnehmen. Wir dürfen nur nicht meinen, wir hätten nun etwas erreicht, dürfen kein Prozent nachlassen. Wir haben die letzten Monate zu viel verschenkt, gerade auswärts. Wir müssen jetzt alles raushauen, was noch geht und die letzten zehn Tage durchziehen.“

