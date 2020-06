Stimmen zu Karlsruher SC gegen VfB Stuttgart „Das ist ein großer Tag für Karlsruhe!“

KSC-Trainer Christian Eichner:„Die Glückwünsche darf ich direkt weitergeben in Etage Null, an meine Mannschaft. Ich bin heute unfassbar stolz auf sie, wie sie heute über neunzig Minuten und mehr gearbeitet hat. Sie hatte keine einfache Wochen. Wir waren von Minute eins an aktiv, aggressiv, haben den Gegner zu Fehlern gezwungen. Unser einziger Auftrag in der zweiten Hälfte war, genau so weiter zu spielen. Wir haben dafür etwas gebraucht, aber es ist uns gelungen. In Summe ist der Sieg nicht unverdient. Ich glaube meine Jungs wissen gar nicht, was sie da heute Historisches geschafft haben.“