Stilgott Willy Bogner? Cooler Schneemann

Stuttgart - Wer sich sportlich betätigt, sieht selten vorteilhaft aus. Funktionale Kleidung absorbiert vielleicht Schweiß und hält die Muskeln warm, vor Lächerlichkeit schützt sie nicht. Beim Skifahren ist das Gegenteil der Fall. Es soll Leute geben, die am liebsten den ganzen Winter in einer coolen Skijacke vor dem Schlepplift posieren würden, nur weil sie in dem Teil so heiß ausschauen. Schuld ist Willy Bogner, der dieser Tage (am 23. Januar) seinen 80. Geburtstag feiert.