Stilgott William Shatner Captain Kirk im Blaumann

Großer Styler

Inzwischen sind einige Lichtjahre ins Land gegangen. Und William Shatner ist tatsächlich ins All geflogen, als 90-jähriger und damit ältester Weltraumtourist überhaupt. Der blaue, zeltartige Overall, den der vollschlanke Shatner nun an Bord von Jeff Bezos’ „New Shepard“ trug, erinnerte an den Blaumann des Blockwarts, der mit dem Laubbläser die Nachbarschaft nervt. Man kann nur hoffen, dass die Außerirdischen das nicht gesehen haben. Trotzdem: Shatner ist und bleibt unser aller Captain Kirk, einer der größten Styler dieser Milchstraße. Volle Energie auf die vorderen Schilde!