Stiko-Chef bei Markus Lanz unter Druck Nur einmal verliert Thomas Mertens die Ruhe

Persönlich ist der Virologe „nicht genervt“

Der Gegenschlag von Thomas Mertens war breit angelegt und Markus Lanz räumte ihm auch Zeit und Rederecht ein: „Wir haben einen klaren Auftrag, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu entscheiden“, so Mertens, und es sei eigentlich nicht notwendig, dass die Politiker „uns auffordern, diesem Auftrag nachzukommen“. Persönlich nerve ihn diese ständige Kritik aber nicht, er sei das Dauerfeuer gewöhnt: „Bei einigen Entscheidungen werden wir beklatscht, wenn unsere Entscheidungen nicht so genehm ausfallen, dann werden wir nicht beklatscht“, so Mertens. Er erhalte ja viele „böse“ Mails, in jüngster Zeit aber seien 98 Prozent der Mails von Eltern positiv: „Der Tenor ist, lassen Sie sich nicht von der Politik treiben und knebeln!“