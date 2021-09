Stiftung Warentest Wäschetrockner machen ihre Sache gut

Stuttgart - Am meisten Energie spart natürlich, wer die Wäsche an der Leine trocknen lässt. Doch das ist in engen Stadtwohnungen nicht immer möglich. Zudem kann dort die entstehende Feuchtigkeit zum Problem werden. Dagegen hilft nur konsequentes Lüften, was wiederum in der kalten Jahreszeit die Heizkosten erhöht. „Ein effizienter Trockner kann daher im Winter Energie sparen“, schreibt die Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Test“.