Stiftsgarten in Oberstenfeld Der Buchsbaum muss weg

Ärgerlich äußerte sich Oliver Beck von der CDU. Er sei „fast sprachlos“, weil unter den sieben Betrieben aus der Region, die für eine Auftragsvergabe angefragt werden sollen, kein Oberstenfelder war, die ja Gewerbesteuer zahlten. Ob dies nicht geschehen war, ließ sich in der Sitzung nicht klären. Der damit betraute ehemalige Bauamtsleiter ist inzwischen im Ruhestand. „Es wird immer geprüft, ob es ein örtliches Unternehmen in der Branche gibt, und dann wird grundsätzlich angefragt“, sagte der Bürgermeister Markus Kleemann am Freitag. Unternehmen zu fördern, sei ihm wichtig, und er besuche sie.

Der Oberstenfelder Stiftsgarten soll in zwei Bauabschnitten angelegt werden. Der erste wird in diesem Jahr für rund 57 000 Euro absolviert, von denen 60 Prozent durch Landesmittel gefördert werden. Den zweiten Bauabschnitt will die Gemeindeverwaltung voraussichtlich 2024 für eine ähnlich hohe Summe in Angriff nehmen.