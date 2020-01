Ringen um Zeugenaussagen Neue Runde von Anklage-Plädoyers im Impeachment-Verfahren

Die sogenannten Impeachment-Manager aus dem US-Repräsentantenhaus hatten bereits am Mittwoch in einer knapp neunstündigen Sitzung begonnen, bis in den späten Abend ihre Vorwürfe gegen Trump zu präsentieren. Insgesamt haben sie über drei Tage verteilt bis zu 24 Stunden Zeit, um zu versuchen, die Senatoren von der Stichhaltigkeit ihrer Vorwürfe gegen Trump zu überzeugen.