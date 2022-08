Steuerreform Lindner hofft auf Unterstützung der Industriegewerkschaften

Lindner will die sogenannte kalte Progression ausgleichen. Das ist ein Effekt, durch den Bürger in Zeiten hoher Inflation mehr Steuern zahlen müssen, obwohl ihre Kaufkraft nicht steigt. Der Finanzminister hat deshalb vorgeschlagen, den Grundfreibetrag und die Grenze für den Spitzensteuersatz anzuheben. Politiker der Koalitionspartner SPD und Grüne kritisieren an dem Vorschlag, dass in Euro und Cent bei Geringverdienern weniger ankommen würde als bei Topverdienern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) machte klar, Lindners Reform könne nur ein Teil eines Entlastungspakets sein. Menschen mit weniger Einkommen müssten zusätzlich gezielt unterstützt werden.