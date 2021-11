Tanken wird teurer

Doch was heißt das für Kunden an der Zapfsäule? Die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg hat den Preiseffekt in Cent je Liter Sprit runtergerechnet: So betrug der Aufpreis in diesem Jahr für Benzin 5,6 und für Diesel 6,5 Cent pro Liter. Nächstes Jahr wären es dann schon 6,7 Cent beim Benzin und 7,7 Cent beim Diesel. Wird die Preiserhöhung wie geplant umgesetzt, dann wird der Preis ab Einführung des Emissionshandels in vier Jahren zwischen 12,3 und 14,5 Cent (Benzin) sowie 14,2 und 16,8 Cent (Diesel) schwanken.