Steuern in Marbach Nachlass für geprüfte Kampfhunde

Marbach - Selten schlagen Entscheidungen des Verwaltungsausschusses so hohe Wellen wie der jüngste Beschluss des Gremiums, eine Steuer für Kampfhunde einzuführen. In den sozialen Netzwerken formierte sich unverzüglich Widerstand, wurde blankes Unverständnis geäußert, eine angeblich unangemessene Vorverurteilung bestimmter Rassen gebrandmarkt. All das hat zwar den in letzter Instanz verantwortlichen Gesamtgemeinderat am Donnerstag nicht davon abgehalten, die neue Gebühr zu verabschieden. Allerdings hat das Gremium noch einen Passus in die Satzung einbauen lassen, der den Haltern die Möglichkeit einräumt, den Betrag zu reduzieren.