„Die Tarifautonomie darf nicht beschnitten werden. In vielen Branchen stehen aktuell Tarifrunden an. Die Beschäftigten haben die berechtigte Erwartung, dass sie an der oftmals guten Auftragslage der Betriebe beteiligt werden“, so Burmeister. „Es ist Zeit für spürbare prozentuale Erhöhungen.“ Kritik kam auch von der Gewerkschaft der Polizei und der CDU: Die Bundesregierung schlage immer nur einzelne Maßnahmen vor, es fehle ein Konzept zur Bewältigung der Krise, sagte Hermann Gröhe, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion.

Gab es so eine konzertierte Aktion schon einmal?

Ja. Mitte der 1960er Jahre schlitterte das Wirtschaftswunderland Deutschland in einer veritable Wirtschaftskrise. Auch damals war die Inflation hoch und die Arbeitslosigkeit stieg: Es war die Zeit des Zechensterbens. 1967 schuf Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) mit dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz die Basis dafür, die Wirtschaft zu steuern mit dem Ziel eines möglichst gleichmäßigen Wirtschaftswachstums. Das sollte stabile Preise sorgen und die Arbeitslosigkeit senken. Arbeitgeber und Gewerkschaften zogen mit, und anfangs funktionierte es auch. Allerdings hatten die Gewerkschaften in den ersten Jahren erheblichen Ärger mit ihren Mitgliedern wegen der Lohnzugeständnisse, die sie gemacht hatten. Und schon bald nutzten die Arbeitgeber die konzertierte Aktion, um die Gewerkschaften in ihrem Spielraum zu beschneiden. Die gaben daraufhin die Lohnzurückhaltung auf. 1977 war es vorbei mit. Olaf Scholz ist allerdings nicht der erste Politiker, dem das Instrument in Krisenzeiten wieder einfällt. 2008 hatte der damalige Bundespräsident Horst Köhler zu einer konzertierten Aktion aufgerufen.