Steuererklärung 2021 Schnelles Geld vom Staat?

Viele brauchen die Erstattung

Die Frage, wie lange Steuererklärungen bearbeitet werden, gewinnt in der Pandemie an Bedeutung. Angesichts des gewachsenen Verwaltungsaufwands für die Coronahilfen wird es für viele kleine Selbstständige wichtiger, mögliche Erstattungen zeitnah zu bekommen. Allzu große Unterschiede in der Bearbeitungsdauer sind in dieser Lage wenig hilfreich, die Zufriedenheit mit dem Staatsapparat zu erhöhen. Es ist daher sinnvoll, das Personal so auf die einzelnen Behörden zu verteilen, dass sich solche Unterschiede nicht verfestigen.