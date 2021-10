Steuererklärung 2020 Am 1. November endet die Frist

Berlin - Keine Ausreden mehr: Die Frist für die Steuererklärung 2020 endet am 1. November. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die sich noch nicht um ihre Steuererklärung gekümmert haben, sollten dies also schnellstmöglich tun - ansonsten droht ein Verspätungszuschlag. Für 2020 gibt es coronabedingt zwar einige Besonderheiten zu beachten, doch die Grundregeln für eine Steuererklärung sind gar nicht so kompliziert.