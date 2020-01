Sternsinger unterwegs „Es kleiden sich drei Männer wie Könige . . .“

Frieden soll überall sein, haben die „Könige“ zuvor in Versen erklärt. Wie in jedem Jahr steht ein Beispiel für den besonderen Friedenswunsch im Mittelpunkt. „Wir sammeln auch für Kinder, die im Libanon leben und unter Kriegszuständen leiden müssen“, klärt Lena die Besuchten genauer auf. „Die haben aber viel in die Kasse gesteckt“, freut sich Johanna später über den Erfolg bei ihrem ersten Sternsingerlauf. An einer weiteren Tür ist in jüngerer Mann überrascht und weiß nichts zu sagen, als die Mädchen ihn fragen, ob sie ihren Segen an die Türe schreiben dürfen. Obwohl der zuvor mit „wir wollen Christus Mansionem Benedicat als Segen für das Jahr hierlassen“ von der Gruppe gehört hatte. „Wir haben es auch als Aufkleber“, möchte Lena ihm ein wenig auf die Sprünge und zeigt ein Schild mit „20 - C+ M+ B – 20“, woraufhin er nickt. Nach der nächsten Singaktion haben sie es leichter, denn im Hausflur auf einem dunklen Schrank sieht man noch den Segen vom letzten Jahr, Lena muss nur die Jahreszahl erneuern. Anschließend erklärt sie Johanna, es sei ein Haus gewesen, das, wie einige, um den Besuch gebeten habe. Nun ist allen klar, dass ihnen auf der mehrstündigen Route alles Mögliche begegnen kann. Und der Abschluss für alle soll am 6. Januar mit einem Gottesdienst zelebriert werden.