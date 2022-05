Sternschnuppenregen im Mai Wann sich ein Blick in den Nachthimmel lohnt

Wann ist die beste Zeit um Sternschnuppen zu beobachten?

Ihr Maximum hatten die Eta-Aquariiden zwar bereits am 6. Mai erreicht, das Spektakel hält aber noch bis zum 28. Mai an. Allerdings muss man dafür früh auf den Beinen sein. „Die beste Sichtbarkeit ist etwa ab 3 Uhr am Morgenhimmel. Die Sichtbarkeit ist dabei von Mitteleuropa aus allerdings eingeschränkt, weil der Radiant sehr tief am Himmel steht.“ Am besten man stellt sich also gleich mehrere Wecker.