Sternlesmarkt in Bietigheim-Bissingen Noch mehr Platz für Weihnachtsstimmung

Bietigheim-Bissingen - Die Advents- und Weihnachtszeit rückt immer näher und auch in diesem Jahr verwandelt sich die Altstadt von Bietigheim mit strahlendem Lichterglanz in eine leuchtende Weihnachtswelt. Der 26. Bietigheimer Sternlesmarkt präsentiert sich mit zusätzlichen Lichtinstallationen und weiteren Angeboten. Und dies nicht nur wie bisher rund um den Marktplatz. Die Marktfläche wurde erweitert vom Unteren Tor über die Fußgängerzone bis rund um das historische Rathaus am Marktplatz. Die Besucher finden an vielen Ständen Süßigkeiten, Deko, Tee, Antiquitäten, Kunsthandwerk und jede Menge Weihnachtsgeschenke.