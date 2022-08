Sternkreuzung Ludwigsburg Asbestprofis rücken bald an

Auf Ludwigsburgs bekanntester Kreuzung wird seit Mitte April die Tunneldecke der Bundesstraße 27 saniert. Doch das Projekt läuft nicht so rund, wie sich das die Stadt erhofft hat. Beim Entfernen des Materials, mit dem die Fugen abgedichtet waren, wurden Spuren von Asbest gefunden – bei einer routinemäßigen Probe des Aushubmaterials. Für die Arbeiten an der Sternkreuzung gab’s einen Baustopp. Eine Fachfirma wurde beauftragt und die beginnt am Montag 15. August, mit dem Entfernen des kontaminierten Materials.