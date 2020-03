Sterbehilfestück „Weltwärts“ in Stuttgart Das Märchen vom glücklichen Tod

Die Frauen bringen Leben in die Welt - Anna (Therese Dörr) hat eine niedlich altkluge siebenjährige Tochter namens Rose (Aniko Sophie Huber), die ihrer Mutter Vorschläge für deren letzten Worte macht und die Erwachsenen mit Kalenderweisheiten und Rechenspielen zum Lächeln unter Tränen rührt. „Kein Grund, traurig zu sein. Zwei Abgänge in jeder Sekunde. Acht Milliarden jetzt auf der Welt. Hundertzehn Milliarden bisher. Kann nicht jedes Mal eine Tragödie sein.“ Und Anna tröstet alle, der Tod sei etwas, das jeden Menschen beträfe und man sich daher nicht fürchten müsse.

Tiefgründige Frauen, ulkige Männer

Annas Mutter Dorothy (Anke Schubert) ist Hebamme, holte schon „mehr als zehntausend Seelen auf die Welt“, wie es etwas pathetisch heißt, und begleitet sie seit einiger Zeit nun eben folgerichtig auch wieder aus der Welt hinaus. Annas schräge Zwillingsschwester Baby (Josephine Köhler) sucht nach einem Sinn in ihrem Leben, seit sie eine Überdosis Heroin überlebt hat.

Die Frauen sorgen für Tiefe, die Männer sind für Ulk und Tollerei zuständig - und Burkhard C. Kosminskis Regie lässt auch keinen Zweifel daran aufkommen, wie gut und richtig das ist. Der Musiklehrer (Gábor Biedermann) ist verpeilt, aber nett, ein Intellektueller halt, Nachbar Kevin (Klaus Rodewald) ein krakeelender Freak mit komischen Haaren, der aus Bosheit einen Polizisten alarmiert, der pistolenfuchtelnd in die Transmigrationszeremonie platzt.

Onkel Buddy wiederum ist Zahnarzt und Hobbyschauspieler, der zur Sterbeparty fernöstliche Lebensweisheiten zum Besten geben wird, was Elmar Roloff einen grandiosen als hinduistische Gottheit mit kajalumrandeter Augenbemalung, Kopfputz mit Pfauenfeder und Pluderhosen zu Birkenstocklatschen beschert.

So weit, so klischeehaft. Das ist oft unterhaltsam, manchmal anrührend, oft kitschig. Die Sterbende will nämlich in ihren letzten zwei Stunden, dass alle sich doll lieb haben. Sie findet gar in der letzten Stunde die große Liebe, verhilft sogar ihrer Schwester zu einem neuen Sinn in ihrem Leben. Die Mutter gerät zwar einmal an ihre Grenzen und bittet die Tochter, noch so lange als möglich weiter zu leben.

Keine Misstöne in der Abschiedssinfonie

Das ist stark gespielt von Anke Schubert, wenn sie der Tochter erklärt, dass sie sich emotional übernommen hat und sich mehr Zeit mit ihr wünscht. Doch egal, ob heitere Party oder emotional aufregender Moment zu zweit - stets bleibt die Regie demselben Rhythmus verpflichtet, wagt kein längeres Schweigen, kein Innehalten.

Derlei Szenen - wenn Josephine Köhler als Schwester Baby „Save Me“ von Queen zu singen beginnt, oder wenn die Tochter ein Gedicht aufsagt - werden ruckzuck mit Amüsement überspielt. Rasch weiter im Text, mit einer beruhigend dramaturgischen Wende. Mal ruft Klaus Rodelands rotzig schrulliger Kevin etwas Unflätiges, mal platzt der Polizist (Peer Oscar Musinowski) ins Abschiedsfest und vermöbelt wie in einem Bud-Spencer-Streifen den frechen Kevin. Auch der Ordnungshüter deckt das Tun von Dorothy, weil er beim Sterben seiner Mutter erlebt hat, wie schlimm es ist, Angehörige nicht von ihrem Leiden erlösen zu dürfen.

Es darf keine Misstöne geben in dieser Abschiedssinfonie, selbst Kevin wird inkludiert, weil er erkennt, dass Liebe Loslassen ist. Zu zeigen, wie schwer das sein kann, böte dramatisches Potenzial. Autor und Regisseur entscheiden sich, lieber tröstend esoterische Zwischenräume zu kreieren. Etwa, wenn Anna nach dem tapfer gekippten Todes-Champagner umher geht, in dieser und zugleich in einer anderen Welt und das Passe-Partout mit großer Geste von der Bühnenwand hinunter auf den Kunstrasen kippt und der Bühnen-Kreis von Leben und Streben sich mit einem würdigen Rahmen schließt.

Finale mit Frohsinn

Auch die finale Bis-der-Tod-sie-scheidet-Szene endet in Frohsinn. Wenn jede Figur sagt, wann ihr letztes Stündlein schlagen wird, darf sich Elmar Roloffs eitler Schauspieler Buddy einen Bühnentod als „Lear“ wünschen. Und Rose berichtet stolz, erst in 94 Jahren zu sterben, bis dahin das Tun ihrer Oma fortzuführen und inmitten einer alttestamentarisch stattlichen Zahl von Kindern, Enkeln, Urenkeln ihren Tod zu feiern. So wird am Ende auch die Frage der Sicherung der Renten positiv beantwortet, was das Stück überdies als Kommentar zur Grundrenten-Entscheidung der Bundesregierung durchgehen lässt.

Ambivalenz, Zweifel, also Kunst, hat an diesem Abend im Staatsschauspiel keinen Platz auf der Abschiedsparty. Dafür lässt sich aber hundert Minuten lang an einem gut gespielten, routiniert vor sich hinschnurrenden Märchen vom glücklichen Tod das Herz wärmen.

Info

Die nächsten Aufführungen: 2., 14., 19., 21. März. Karten: 07 11 / 20 20 90. Begleitend zu den Aufführungen finden mehrere Informationsveranstaltungen zum Thema Sterbehilfe statt.