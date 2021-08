Stephen King: Billy Summers Der Altmeister des Horrors so politisch wie nie

Der späte Stephen King wird immer politischer

Das alles verbrämt Stephen King mit einer Hintergrundgeschichte, die so politisch ist wie kaum zuvor in seinen Werken. Dass der überzeugte Demokrat seit vielen Jahren am tiefen Riss in der US-amerikanischen Gesellschaft leidet und als Schuldige extreme Republikaner, die Tea Party und Donald Trump ausgemacht hat, ist nicht neu. Auch in seinem neuestem Roman lässt er kaum eine Gelegenheit aus, die Fehlentwicklungen in der Gesellschaft der USA aufs Korn zu nehmen: Angefangen vom sinnlosen Krieg im Irak über im Turbokapitalismus heruntergekommene Städte bis hin (Achtung Spoiler!) zu perversen Superreichen, die sich mit ihrem Geld alles kaufen können – die Analogien zum Skandal um Jeffrey Epstein sind in „Billy Summers“ offensichtlich.