Stellungnahme zum Nahverkehrsplan Steinheim bricht Lanze für die Bottwartalbahn

Weiter erinnert die Kommune an den Vorschlag der Freien Wähler, künftig einen Bus zwischen Steinheim und Winnenden via Erdmannhausen und Affalterbach pendeln zu lassen. „Der Antrag befindet sich immer noch im Prüfverfahren“, sagte die Ordnungsamtsleiterin Tanja Glück. Würde das Ansinnen positiv beschieden, wäre es auch denkbar, das Areal rund um die Rielingshäuser Straße besser an den ÖPNV anzuschließen und in diesem Bereich eine Haltestelle anzubieten. Fahrgäste könnten dann mit dem Bus weiter zur S-Bahn nach Erdmannhausen gelangen. Aktuell müssen die Bewohner aus dem Viertel einen relativ langen Fußmarsch bis zur Kelter auf sich nehmen, um von dort in den Bus nach Marbach zum dortigen Bahnhof einzusteigen.Was die Haltestellen in Kleinbottwar anbelangt, so hatte schon der Ortschaftsrat am vergangenen Donnerstag die Stellungnahme der Stadt zu diesem Thema abgesegnet. Demnach sollen am Neubaugebiet Scheibenäcker zwei barrierefreie Busstopps angelegt werden. Die vorhandene Haltemöglichkeit in der Steinheimer Straße wird weiter in den Ort verlagert und ebenfalls behindertengerecht umgestaltet. In der Seewiesenstraße werden die Busse ebenfalls weiterhin Fahrgäste aufnehmen, ein barrierefreier Umbau ist an dieser Stelle aber technisch zunächst nicht möglich. Diese Ziele wurden nun auch vom Gemeinderat bestätigt, der zudem eine beschleunigende Busspur zwischen Murr und Marbach begrüßt.