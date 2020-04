Stellenabbau bei Daimler Abfindungen können 418.500 Euro erreichen

Stuttgart - Der Stuttgarter Daimler-Konzern versucht, den geplanten Personalabbau durch hohe Abfindungen für die Mitarbeiter voranzubringen. In einer Modellrechnung für Führungskräfte, die unserer Redaktion vorliegt, wird am Beispiel eines 35-jährigen Mitarbeiters, der brutto 9136 Euro im Monat verdient und spätestens sechs Monate nach dem Erstgespräch unterschreibt, eine Prämie inclusive „Placement“ von 418 502,46 Euro in Aussicht gestellt. Für einen 35-Jährigen mit einem Einkommen von 7027 Euro wird eine Abfindung von 111 828,32 Euro errechnet. Das Placement soll die berufliche Neuorientierung unterstützen.