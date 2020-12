Stele in Hessigheim Woher kommen die seltsamen Monolithen?

Stuttgart - Mitte November fing alles an. In der Wüste von Utah wurde ein seltsamer, knapp drei Meter hoher Monolith entdeckt. Nur wenige Tage später war er wieder verschwunden. In den folgenden Wochen erschienen ähnliche Objekte weltweit, zuletzt sogar in der Region Stuttgart, in den Hessigheimer Felsengärten (Kreis Ludwigsburg). Der Monolith ist dort allerdings auch schon wieder verschwunden.