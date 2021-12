Steinmeiers Weihnachtsansprache Bundespräsident ruft zu mehr Zusammenhalt auf

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache zu mehr Zusammenhalt in der Corona-Pandemie aufgerufen. „Seit bald zwei Jahren bestimmt die Pandemie unser Leben, hier und auf der ganzen Welt. Selten haben wir so hautnah erfahren, wie gefährdet unser menschliches Leben und wie unvorhersehbar die Zukunft ist“, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Rede. Der Staat sei selten so gefordert gewesen, Leib und Leben seiner Bürger zu schützen. Der Bundespräsident betonte, dass Wissenschaftler, Ärztinnen und Pfleger, sowie verantwortungsvolle Ordnungskräfte und Mitarbeiter in den Ämtern ihr Bestes tun würden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, aber auch Annahmen korrigierten, die sich als falsch erwiesen hätten: „Menschen können irren, sie lernen aber auch.“