Kohleausstieg in Baden-Württemberg So profitieren Südwest-Betreiber von den Nachbesserungen

Berlin - Die Verhandlungen hatten sich über Wochen hingezogen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte sich an die Bundesregierung gewandt. Die Vorsitzenden der Südwest-Landesgruppen von Union und SPD, Andreas Jung (SPD) und Martin Rosemann (SPD) hatten per Brief nachgelegt. Am späten Montagabend erreichten die Unterhändler dann den Kompromiss: Das Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung bis 2038 wird nachgebessert. Merkliche Verbesserungen für die Betreiber moderner Steinkohle-Kraftwerke im Südwesten sind erreicht worden.